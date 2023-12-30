محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة مشروعات الصرف الصحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة في مدينة الأقصر تابع خلالها سير العمل بمشروع استكمال الصرف الصحي لأحياء مدينة الأقصر نجوع (القباحي الشرقي ـ الترعة الشرقي ـ البني الجديد) بعدد مستفيدين 9000 نسمة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 124 مليون جنيه.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد محطة رفع نجع الترعة على طريق مطار الأقصر، والتي تم الانتهاء منها بالكامل بعد تنفيذ شبكات الإنحدار وخطوط الطرد بنسبة 100% وتنفيذ الوصلات المنزلية بنسبة 100%، وتم توريد الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية بالكامل وجاري أعمال تركيب المهمات، كما تفقد المحافظ محطة رفع نجع القباحي الشرقي والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بالمشروع بنسبة 100% وتم تنفيذ الوصلات المنزلية بنسبة 100% وجاري توريد لوحة الكهرباء.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والتي افادت بأنه من المقرر تشغيل محطات الترعة والقباحي الشرقي منتصف فبراير المقبل بالإضافة إلى تشغيل محطة البني يونيو المقبل بعد توريد المهمات المستوردة من الخارج، مضيفةً إنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد والوصلات المنزلية بمحطة رفع البني بنسبة 100%، وجاري توريد المهمات المستوردة من الخارج لاستكمال المحطة.

ورافق المحافظ في جولته اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.



المحافظ يستمع لشرح عن مشروعات الصرف الصحى



جانب من جولات محافظ الأقصر



جولات المحافظ لمتابعة مشروعات الصرف الصحى بتكلفة 124 مليون جنيه