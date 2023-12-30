متجاوزة مراجعة الكونجرس.. إدارة بايدن تُقر صفقة بنادق "إم 107" لإسرائيل

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار، بحسب سكاى نيوز.