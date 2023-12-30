لأول مرة.. جهاز الموجات الصدمية لعلاج "الشوكة العظمية" بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، أنه نظراً للإقبال الكبير على خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم، فتم تزويد قسم العلاج الطبيعي بشراء جهاز "الموجات الصدمية" بتكلفة 650 ألف جنيه، لسد حاجة الطلب المتزايد إليه في علاج عدد من الأمراض الخاصة بالأعصاب، مشيراً إلى أهمية دور العلاج الطبيعي للمرضى من خلال تأهيلهم وعلاجهم بالإستخدام الأمثل لحركة الجسم الطبيعية، وزيادة كفاءة الأنشطة الحياتية لمرضى إصابات الجهاز العصبي.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن علاج الشوكة العظمية وحزمة من الأمراض الأخرى، بالموجات التصادمية تعد تقنية حديثة، وحققت نتائج جيدة وتؤدي إلى تحسين الإلتهابات وبالتالي تخفيف الشعور بالألم، موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه المستمر لاستكمال جميع الأجهزة التي يحتاجها القسم، والمتوافقة طبياً مع تكنولوجيا العصر.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي ان تكلفة الجهاز بلغت 650 ألف جنيه، ويعد الأول من نوعه في المستشفيات الحكومية بسوهاج، مشيرا إلى أن سعر الجلسة يقل عن مثيلها خارج المستشفى الجامعة بنسبة 50٪؜ ونتائجها إيجابية بنسبة كبيرة.

وأضاف الدكتور أحمد رشدي العجمي استاذ مساعد الروماتيزم بكلية الطب البشري، أنا الجهاز يستخدم في علاج إلتهاب عدد من الأمراض منها الأوتار، والأعصاب الطرفية، والشوكة العظمية، والتهاب المفاصل. موضحاً أن مدة الجلسة لا تتجاوز الـــ 5 دقائق، والمريض يحتاج إلى ثلاث جلسات فقط، والجهاز آمن بالنسبة للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.