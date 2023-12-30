اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 05:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

قيادى بحماس: المساعدات المقدمة لغزة لا تغطى الحد الأدنى من الاحتياجات

السبت، 30 ديسمبر 2023 04:00 ص
قيادى بحماس: المساعدات المقدمة لغزة لا تغطى الحد الأدنى من الاحتياجات دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" حسام بدران بأن ما يدخل القطاع من مساعدات إغاثية لا يلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد بدران أن حماس تتابع مسألة فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية ومن بينها معبر "رفح".

وقال بدران: "حريصون على مناقشة جميع الأفكار مع مكونات الشعب الفلسطيني ونسعى لموقف موحد..الاحتلال لا يعترف بحجم الخسائر الحقيقية التي يتكبدها من المقاومة".

وأكد بدران أن "المقاومة يدها ثابتة وقوية في الميدان".

وأضاف: "مستمرون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا طالما استمر الاحتلال في عدوانه".

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وتعلن كتائب القسام وسرايا القدس، باستمرار عن تدميرها دبابات وآليات ومعدات عسكرية إسرائيلية في القطاع.

وتتواصل الاشتباكات في القطاع لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة