اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 06:11 م
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قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الوادى الجديد وجنوب الوادى

السبت، 30 ديسمبر 2023 05:06 م
قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الوادى الجديد وجنوب الوادى
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب المصرى، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الوادى الجديد وجنوب الوادى ، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء تلك الجامعات.
 
وشهدت الندوتان تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التى تواجه المجتمع والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يسهم فى الإرتقاء بمستوى المعرفة والوعى لدى الشباب الجامعى .
 
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة خلال الندوتين أشار خلالها إلى التحديات التى تواجه الشباب وماتقوم به مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمواجهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
 
واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .
 
 






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