قمة العرب للطيران بالإمارات تناقش استخدام الذكاء الاصطناعى فى الطيران

كتب أحمد مصطفى

تستضيف إمارة رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير القادم فعاليات الدورة الحادية عشرة من "قمة العرب للطيران"، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، تحت شعار " استشراف مستقبل السفر".

وتهدف هذه القمة السنوية، التي تنعقد بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى حفز التغيير العالمي الذي يشهده القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستثمار والاستدامة، وتعزيز تجربة العملاء.

وستجمع "قمة العرب للطيران 2024" نخبة من قادة القطاع وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً. وسيتم تقديم رؤى مبتكرة حول الثورة الرقمية ودورها في إعادة صياغة هذا القطاع الحيوي مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في الطيران والسياحة. وتركز الجلسات الحوارية لهذا الحدث على التزام القطاع بمستقبل أكثر استدامة من خلال التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية المستدامة وحوكمة الشركات، والحد من الانبعاثات الكربونية، واعتماد وقود الطيران المستدام.

ومع أجندتها الغنية من الجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسية المهمة وورش العمل والمساحة المخصصة للمعرض، تبشّر القمة بصياغة مفاهيم جديدة للوجهات وتجارب المسافرين؛ حيث يناقش قادة القطاع تغير توقعات المستهلكين، وكيف يمكن للشركات التكيف معها، فضلاً عن الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرات المواهب والكوادر القيادية في بيئةٍ سريعة التغير.

وتتضمن أعمال القمة جلسة حوارية حول "رواد الاستثمارات المستقبلية"، حيث ستتم مناقشة الحلول المالية وآفاق الأعمال التي ترسم ملامح الأسواق والفرص والتوجهات المستقبلية في هذا القطاع.

من جانبه قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يسرنا مواصلة شراكتنا لاستضافة ’قمة العرب للطيران‘ التي توفر لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة توقعات المستهلكين المتغيرة، والممارسات

المستدامة، وتبني التقنيات المتطورة. ونتطلع خلال هذا الحدث إلى خوض مناقشات مثمرة تدعم مساعينا المستمرة لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهةً عالميةً للسفر والسياحة في المستقبل".

من جانبه، قال فريدريكو فيرنانديز، منظم قمة العرب للطيران: "’قمة العرب للطيران 2024‘ ليست مجرد حدث فحسب، بل هي منظومة قوية وملتقى فكري يجمع تحت مظلته ألمع العقول لرسم مستقبل قطاع السفر. ونستعد لبدء حوارات معمقة نستفيد فيها من خبرات أصحاب الاختصاص والمبتكرين حول الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الطيران والسياحة العالمي مع التركيز على المنطقة العربية كقوة دافعة لتحقيق ذلك المستقبل المنشود".