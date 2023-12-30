فرحة أهالى الزقازيق ابتهاجا بانتهاء أعمال نفق عرابى: بلدنا كل سنة فى تقدم

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت حالة من الفرحة علي وجوه أهالي مدينة الزقازيق، لاقتراب التشغيل التجريبي ل نفق عرابى ، كمحور مروري جديد يساهم في القضاء على تكدسات والزحام.

النفق مساحته 350 مترا، منها 150 مترا تحت السكك الحديدية و100 متر مداخل مكشوف من كل جهة، وهي نظام 4 حارات مرورية بحيث حارتين بكل جهة، الذي سيختصر المسافة بين شرق وغرب الزقازيق، إلي 30 ثانية فقط، وسيقضي علي معاناة 60 دقيقة انتظار وتكدسات للسيارات كان يتكبدها المواطنون يوميا.

ورصد اليوم السابع، فرحة الأهالي، الذين توافدوا علي نفق السيارات، لمشاهدته من الداخل لأول مرة، بعد فتحه لاستقبال المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتفقده سيرا علي الأقدام، وأعلن التشغيل التجريبي مطلع يناير المقبل.

وأطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بهذه المناسبة وقالت إحدهن: "النفق يساهم في تخفيف الزحام بالمنطقة، وأن بلدنا كل سنة في تقدم"، وأعرب مواطن آخر عن شكره، لإنجاز هذا المشروع كمحور مروري جديد، وطالب بضرورة الحافظ عليه.

كما أعرب العاملون بالشركة المنفذة للمشروع، عن فرحتهم، لرضاء للمواطنين علي الجهد المبذول بالمشروع.

وقال يسري راشد رئيس حي أول الزقازيق، إن النفق سيفك الاختناق المروري حيث ربط منطقة شارع فاروق ومداخل المدينة من هذه الجهة إلى الغرب منطقة وسط البلد والمحافظة ومداخل المدينة من هذه الجهة أيضا، وهو مجهز بالإنارة بكشافات الليد وغرفة غاطس للطوارئ مجهزة بمعدات شفط مياه الأمطار أو أي طارئ.

ويقول المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة المنفذة، إن المشروع نفذ على عدة مراحل تم التغلب على كافة العوائق، وأبرزها أن النفق يمر أسفل 5 خطوط للسكة الحديد، والأمر الذي كان يتطلب مواعيد محددة للعمل بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، وعلى مراحل بحيث لا يتم تعطيل العمل على الخطوط جميعها فتم العمل بنظام المراحل بحيث الخط الذي يكون فيه العمل تقوم الهيئة بتحويل مساره وكل مرحلة نقوم بصب السقف وزرع الخوازيق، وبدأنا أسفل الخط "1، 2" مرحلة أولي، الخط "3، 4" مرحلة ثانية، الخط "5،6" مرحلة ثالثة، وكذلك نقل خطوط الصرف والمرافق التي كانت بموقع الحفر، معربا عن شكره لمحافظ الشرقية، بالقيام بالتنسيق مع كافة الجهات للتغلب علي هذه العقبات، والعمل ورديات الانتهاء من كافة.