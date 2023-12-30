فحص 112 ألف مواطن وتنفيذ 77 قافلة طبية بالمجان حصاد 2023 فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بدمياط، عن ختام قوافل المبادرة الرئاسية للعام الحالى 2023 بنسبة نجاح 100%، ويرصد "اليوم السابع" في التقرير التالى حصاد تلك القوافل على مدار العام.

تنفيذ 77 قافلة بمدن دمياط

نفذت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 77 قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان داخل مدن دمياط خلال العام والتي تضمنت تنفيذ 5 قوافل بمركز دمياط، و 13 قافلة بمركز فارسكور، فضلا عن تنفيذ 35 قافلة بمركز كفر سعد، و 9 قوافل بمركز الزرقا، كما نفذت المبادرة أيضا 15 قافلة بمركز كفر البطيخ.

فحص 112 ألف مواطن بقوافل "حياة كريمة" الطبية مجانا فى 2023

تمكنت قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من توقيع الكشف الطبى على 111591 مواطن، وكذلك تحويل 1879 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات العامة،كذلك فحص 2557 حالة بالأشعة، 2608 حالة بالسونار، كما تم إجراء 31926 تحليل معملى، واسصدار 469 قرار علاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجهود إدارة القوافل الطبية داخل مديرية الصحة بدمياط، مشيرة إلي أنه تم تقدم خدمات القطاع للاماكن النائية والقري الأكثر احتياجا على مدار العام، موضحة أنه سيتم البدء في إعداد خطة العام المقبل لاستمرار تقديم خدمات القطاع بشكل يضمن تغمية كافة أرجاء المحافظة.

وأشارت محافظ دمياط، أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" ساهمت في استهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمدن المحافظة، موضحة أيضًا الجهود المبذولة فى إطار مبادرة التأمين الطبى لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2023 لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة،فضلا عن المشاركة الفعالة فى المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة.