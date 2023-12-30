عبد البارى وغالى بطلا مصارعة المشروع القومى للموهبة بالبطولة الأفريقية 2024

كفر الشيخ - محمد سليمان

حقق اللاعب أحمد عبد الباري، لاعب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 60 ك في المصارعة، كما حقق رحيم إبراهيم غالى، لاعب المشروع القومي، المركز الأول وزن 55 ك ممثلين لمصر فى منافسات المنتخب فى بطولة أفريقيا للمصارعة 2024، التى تستضيفها مصر بناء طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللاعبين المتميزين بعد انضمامهم لمنتخب مصر، متمنيًا لهما الفوز ببطولة إفريقيا القادمة، خاصة أنها تقام هذا العام على أرض مصر.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب أحمد عبد الباري، سبق أن حصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة مايو 2023 على أرض تونس الشقيق، موجها التهنئة للاعبين على تفوقهما في تجارب أداء المنتخب مع كامل الدعم للأبطال حتى الفوز بالمركز الأول فى البطولة باسم مصر.

وتأتى مشاركة أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بتجارب المنتخب، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، تدريب كابتن محمد عبد الستار غالى وتقام بطولة إفريقيا للناشئين والشباب والكبار للمصارعة خلال الفترة من 12 حتى 25 مارس 2024، والمقرر إقامتها بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.