اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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طقس دمياط اليوم.. شمس مشرقة وانكسار موجة الصقيع "صور"

السبت، 30 ديسمبر 2023 12:04 م
طقس دمياط اليوم.. شمس مشرقة وانكسار موجة الصقيع "صور" طقس دمياط اليوم.
دمياط معتز الشربيني

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شهدت جميع مدن محافظة دمياط، حالة من استقرار في طقس اليوم ، وظهرت الشمس مشرقة وسجلت درجات الحرارة اعتدالا ملحوظا وانكسار موجة البرودة والصقيع التي عمت المحافظة خلال الأيام الماضية.
 
يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت في : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.
 
 
طقس دمياط اليوم (1)
طقس دمياط اليوم (1)

طقس دمياط اليوم (2)
طقس دمياط اليوم (2)
 
 
 
 
 
 






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