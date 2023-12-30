طقس بورسعيد اليوم.. أجواء متقلبة واضطراب حركة الملاحة البحرية بالمتوسط "صور"

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد اليوم السبت، أجواء متقلبة وسط سماء ملبدة بالغيوم واضطراب حركة الملاحة البحرية، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تزامناً مع التغيرات المناخية والرياح النشطة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الانحاء .

ومن جهة أخرى رصدت كاميرا "اليوم السابع سيولة مرورية بالشوارع والميادين، فضلاً عن النشاط التجارى بالأسواق والإقبال على الحركة التجارية من زوار محافظات مصر.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق. كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر). وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.



الطقس (1)



الطقس (2)



الطقس (3)