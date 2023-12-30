اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 4 آلاف لتر بنزين وسولار قبل بيعهمن بالسوق السوداء

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:51 م
ضبط 4 آلاف لتر بنزين وسولار قبل بيعهمن بالسوق السوداء حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط (4 أشخاص - مقيمين بدائرتى مركزى  شرطة "أرمنت ، إدفو")، وبحوزتهم (2130 لتر سولار - 1860 لتر بنزين 92)،  وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر الرسمى ، وأضافوا بتحصلهم على المضبوطات من (مالكى محطتين وقود) أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق . 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل بقالة ، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال قيادة أحدهما سيارة مُحمل عليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر.
 
 






السوق السوداء

حملات امنيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة