ضبط 4 آلاف لتر بنزين وسولار قبل بيعهمن بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (4 أشخاص - مقيمين بدائرتى مركزى شرطة "أرمنت ، إدفو")، وبحوزتهم (2130 لتر سولار - 1860 لتر بنزين 92)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر الرسمى ، وأضافوا بتحصلهم على المضبوطات من (مالكى محطتين وقود) أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل بقالة ، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال قيادة أحدهما سيارة مُحمل عليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر.