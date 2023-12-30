ضبط صاحب كافتيريا استغل "سكر مبادرة تخفيض الأسعار" لتحقيق أرباح غير مشروعة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب بورسعيد ، من ضبط صاحب كافيتريا جنوب بورسعيد قام بتجميع والإستيلاء على كميات كبيرة من السكر المدعم داخل المخزن التابع له.

وأوضح محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم ضبط 9 بالت سكر مُدعم (تابع لمبادرة تخفيض الأسعار/مبادرة الدولة) للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الإستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية، حيث يقوم صاحب الكافيه بإستخدامه لأغراض العمل بالكافية لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر دون وجه حق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة من السكر المُدعم، وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وشدد "عوض"، أن مديرية التموين ببورسعيد لن تدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بالإستيلاء أو حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر.

وأكد، أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .