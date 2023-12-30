اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 01:40 م
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ضبط حشيش وأسلحة نارية فى حملات أمنية بـ3 محافظات

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:40 م
ضبط حشيش وأسلحة نارية فى حملات أمنية بـ3 محافظات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الشرقية - الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (7 عاطلين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كرداسة ،  وبحوزتهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتين– 2 سلاح أبيض– 2 سيارة ملاكى).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (سائقين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة ،  وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس،  وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية"مطموسة الأرقام"- طبنجة - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
 
وتمكنت الجهود من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة)بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.






العناصر الإجرامية

أخبار الحوادث

القبض على العناصر الإجرامية

أمن الجيزة

كرداسة




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