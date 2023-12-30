ضبط حشيش وأسلحة نارية فى حملات أمنية بـ3 محافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الشرقية - الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (7 عاطلين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كرداسة ، وبحوزتهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتين– 2 سلاح أبيض– 2 سيارة ملاكى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (سائقين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية"مطموسة الأرقام"- طبنجة - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وتمكنت الجهود من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة)بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.