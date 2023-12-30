ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عامل بالمنيا، لقيامه با لإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه.. وبحوزته ( 4 هواتف محمول- عدد 3 شرائح خطوط هواتف محمولة - 5 علب حوافظ خطوط هواتف محمولة - بطاقة دفع إلكترونى بإسمه - مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى.