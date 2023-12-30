شباب كفر الشيخ: تنمية المهارات الإبداعية لذوى الهمم بمراكز التخاطب

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مراكز الفنون والإبداع بمراكز شباب "قبريط وسيدى سالم و كفر الشيخ" تدريبات خاصة لتنمية المهارات الإبداعية، لتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم ، لاحتواء طاقاتهم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، يقدم برنامج خاص، لتنمية المهارات الفنية إلى جانب البرامج الرياضية التي تصمم خصيصاً لتتناسب وقدراتهم البدنية، لتحقيق الأهداف المرجوة، مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب، لمساعدة ذوي الهمم، على تطوير قدراتهم وتشجيعهم على تحدي الإعاقة و تفريغ الشحنة الانفعالية .

يذكر أن مراكز الفنون والإبداع، تقدم خدماتها بالمجان بمراكز شباب سيدى سالم وكفر الشيخ وقبريط، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب القادرون باختلاف .

كما تحرص مراكز التخاطب بمراكز شباب كفر الشيخ، على تطبيق العلاج باستخدام التكامل والمعالجة الحسية ضمن التدريبات والعلاجات المقدمة للأطفال، تقدم مراكز التخاطب وتنمية المهارات بـ 3 مراكز شباب بمحافظة كفر الشيخ، التدريبات للأطفال من ذوى القدرات.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن بعض الحالات تحتاج العلاج والمتابعة بمراكز التخاطب الثلاث، باستخدام التكامل الحسي، مؤكدا أن الأبحاث العلمية بينت أنه علم يستند على نظرية علمية، وقواعد وطرق للعلاج الفعال أثبتت الأبحاث الحديثة فاعليته فى علاج الأطفال من ذوى صعوبات التعلم، وذوي فرط الحركة، وذوى الشلل الدماغي، وذوى التوحد بالتكامل الحسي، لتنمية الحواس الأولية الأساسية للطفل وهى "حاسة اللمس، الحس الدهليزى، الحس العميق" لتنمية وتكامل هذه الحواس، لتنمية الحواس الأخرى من خلال مجموعة من الأنشطة الحسية .