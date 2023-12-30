اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 09:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى لبحث الهجوم الأوكرانى على بيلجورود

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:31 م
روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى لبحث الهجوم الأوكرانى على بيلجورود مجلس الأمن
أ ش أ

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أعلن نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث القصف الأوكرانى على مدينة بيلجورود الروسية

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /السبت/ أن نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، أعلن أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث القصف الأوكرانى على مدينة بيلجورود الروسية المجاورة للأراضى الأوكرانية


وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن روسيا طلبت مشاركة الممثل الدائم لجمهورية التشيك فى جلسة مجلس الأمن الدولي، لأن صواريخ تشيكية الصنع شاركت فى الهجوم على بيلجورود


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة بيلجورود بصاروخين من طراز "أولخا" بحشوات عنقودية، بالإضافة إلى صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير". 


ووفقا لآخر بيانات وزارة الطوارئ الروسية فقد أسفر الهجوم عن مقتل 14 شخصا بينهم طفلان وإصابة 108 أشخاص آخرين بينهم 15 طفلا


وتقع مدينة بيلجورود على مقربة من الحدود الأوكرانية وكثيرا ما تتعرض للاعتداءات الأوكرانية.







مجلس الأمن

بيلجورود

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

كييف




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