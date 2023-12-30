وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم /السبت/ -"لقد شن نظام كييف اليوم هجوما عشوائيا على مدينة بيلجورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية الهجوم الأوكراني محظورة باستخدام راجمة صواريخ من طراز (آر إم-70) ( فامبير) تشيكية الصنع".



وأضاف البيان: " بالرغم من اعتراض معظم القذائف والصواريخ الأوكرانية، إلا أن بعضها تمكن من إصابة المدينة وأدى إلى مقتل 12 شخصًا وطفلين وإصابة 108 آخرين".



وتابعت الدفاع الروسية - في بيانها - أن كييف نفذت الهجوم "من أجل صرف الانتباه عن هزائمها في ساحة المعركة واستفزاز القوات الروسية للقيام بأعمال مماثلة"، مشيرا إلى أن روسيا بعكس أوكرانيا تضرب فقط المنشآت العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها، مؤكدا أن القوات الروسية "لن تترك الهجوم الدموي على بيلجورود دون رد".