رئيس مدينة رأس البر: الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير اللسان.. صور

دمياط - معتز الشربيني

اكد المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أنه تم تنفيذ عدة مشروعات بمدينة رأس البر في إطار خطة تطوير المدينة بما يتناسب مع خصوصيتها كمدينة ساحلية وسياحية.

وأكد وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر لـ"اليوم السابع "، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى الساحلي ومجمع المطاعم ، حيث تم التشغيل الفعلي لمنطقة المطاعم والتي تشمل عدد من المطاعم وساحة تزلج ومقاعد وأماكن للانتظار، إذ تأتي منطقة المطاعم كمنتزه ومتنفس جديد بالمدينة، ومازال العمل جارٍ بالمشروع والذي يشمل إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول 400 متر لحماية للشاطئ وساحات للمطاعم و انتظار السيارات وللأنشطة المختلفة ومسار للدراجات ومسرح ، وممشى وفقًا لعدد من المواصفات التي تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر وتشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة ، لرفع كفاءة المنطقة و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

وكذلك مشروع تطوير الميدان الواقع بمدخل شارع الأربعين بالتقاطع مع طريق الجربي بمشاركة المجتمع المدني ، والذي افتتحته الدكتورة/ محافظ دمياط بالعيد القومي للمحافظة.

وكذلك تنفيذ مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بشارع النخيل والذي تنفذه الوحدة بمشاركة المجتمع المدني ويشمل تعزيز المساحات الخضراء وعمل خط مياه عكرة لريها بالإضافة لأعمال البردورات والأرصفة والانترلوك والإنارة العامة.

واضاف رئيس المدينة انه من خلال تنفيذ هذه المشروعات استعادت رأس البر مكانتها الاستراتيجية كمدينة سياحية تحتل موقع متميز ومقصد استراتيجي للعديد من الفعاليات والزيارات الرسمية على مدار العام ، بالإضافة لتوجه صناع الدراما مؤخرًا لتنفيذ العديد من الأعمال الفنية بالمدينة.



جانب من أعمال التطوير (1)



جانب من أعمال التطوير (2)



جانب من أعمال التطوير (3)



جانب من أعمال التطوير (4)