اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 06:40 م
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رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات بالشركة

السبت، 30 ديسمبر 2023 05:21 م
رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات بالشركة حسن البيلى
كتبت رحمة رمضان

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أصدر المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  اليوم السبت حركة تنقلات  فى إطار خطة الشركة لتطوير الأداء و رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
و تضمنت حركة التنقلات نقل المهندس محمد عبد النبي مبروك سعد رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل لوظيفة رئيس قطاع التدريب ، و نقل  المهندس  احمد محمود عبد الباري فودة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحمايةالمدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل و نقل  المهندس مروان محمد غالب حسن رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .
 
وتأتى هذه القرارات في إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين و تطوير مستوى الأداء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية 
 
 
 






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الطاقة المتجددة

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