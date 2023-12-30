رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات بالشركة

كتبت رحمة رمضان

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت حركة تنقلات فى إطار خطة الشركة لتطوير الأداء و رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

و تضمنت حركة التنقلات نقل المهندس محمد عبد النبي مبروك سعد رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل لوظيفة رئيس قطاع التدريب ، و نقل المهندس احمد محمود عبد الباري فودة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحمايةالمدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل و نقل المهندس مروان محمد غالب حسن رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .

وتأتى هذه القرارات في إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين و تطوير مستوى الأداء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية