رئيس الوزراء العراقى: ماضون فى تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مضى الحكومة فى جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أية تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأشار السودانى - خلال استقباله ممثلين عن مدرسى ومعلمى الإقليم، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية اليوم /السبت/، إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفى الإقليم .

وأوضح أن الحكومة ليست بالضد من أى حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين فى الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تدعو على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقى فى جميع محافظات البلاد وبشكل متساو.