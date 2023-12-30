رئيس الشئون الدينية بالحرمين لزوار المسجد النبوى: استثمروا أوقاتكم بالذكر

ودعا الزائرين إلى خفض الصوت، والانشغال بالذكر والعبادة، وتحقيق البيئة الخاشعة، وعدم الانشغال بالجوال والتصوير، وعدم المزاحمةً؛ لا سيما في الروضة الشريفة، وعند السلام على الرسول الكريم محمد، ومراعاة الأمن والسلامة، وتطبيق الأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، والجهات العاملة، والمحافظة على النظافة والتطهير.