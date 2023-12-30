حصاد 2023.. وحدة مرور وانترلوك وإنارة بشوارع مدينة صان الحجر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية ، عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه، خلال عام 2023،لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الانارة بنسبة تنفيذ 100 % وبتكلفة 598 الف جنيه وتطوير ورفع منظومة الإنارة وتوريد أعمدة وإنارة عامة بنسبه تنفيذ 100 % وبتكلفة 680 ألف جنيه وشراء صناديق قمامة بتكلفة 199 ألف جنيه، فضلاً عن استكمال وحدة مرور صان الحجر وتوصيل المرافق بتكلفة 233 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 95% واستكمال تجميل مدينة صان الحجر بتكلفة 129 ألف جنيه وشراء أجهزة إنذار بتكلفة 172 ألف جنيه.

ولإعادة الانضباط بالشوارع والطرق الرئيسية،قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتحرير 23 محضرا ضد المتعديين على الطريق العام من خلال شن الحملات المستمرة على مدار العام بواقع 15 حملة إزالة وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة 45 حالة إشغال طريق لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وللارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع مدينة صان الحجر، تم تركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال 1245 متر مربع بالشوارع الضيقه التي يصعب رصفها كما تم رفع 4992 طن قمامة ومخلفات بمتوسط 16طن قمامه كما أنه جارى تنفيذ عدد 2 مشروع تجميل بطريق المسلمية وطريق الآثار لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.