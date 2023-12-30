حصاد 2023.. القومى للمرأة ببنى سويف: تلقينا 400 شكوى وحصلنا على 212 حكما

بنى سويف - هانى فتحى

تلقى الدكتور محمود هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً أعده فرع المجلس القومي للمرأة بالمحتافظة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بالفرع والتى تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها، وذلك خلال عام 2023، وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية، وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى .

وتبين من التقرير، الذى عرضته نارمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل ما يزيد عن 400 شكوي وطلباً، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية المقدمة من محامي مكتب الشكاوي وبمختلف التصنيفات وتنوعت الشكاوي التي استقبلها المكتب بما ين شكاوى (جرائم إلكترونية - عنف - أحوال شخصية - تنفيذ أحكام - مشكلات التضامن الاجتماعي)، حيث حصل المكتب على 212 حكماً من من مختلف الأحكام القضائية لصالح الشاكيات أمام محاكم الأسرة بمحافظة بني سويف، والتي تنوعت مابين أحكام بالنفقات بأنواعها ومشكلات حضانة الصغار والتمكين من مسكن الزوجية والأجور والتفريق والخلع وغيرها.

كما استقبل مكتب الشكاوي عدداً من الاستغاثات التي وردت سواء من خلال المقابلات الشخصية بالشاكيات أو علي خدمة التواصل علي واتساب خاص بالمكتب أو عن طريق الخط الساخن للمكتب المركزي (15115) ، والتي بلغت (33) حالة للشاكيات اللائي تعرضن للعنف أو التعدي أو التحرش أو الابتزاز الإليكتروني...إلخ داخل المحافظة، حيث بادر مكتب الشكاوي باتخاذ اللازم قانونياً بداية من مساندة ودعم الشاكية اثناء تحرير المحضر اللازم بالواقعة والمثول أمام النيابة لمباشرة التحقيقات الأولية وصولا إلى صدور قرار من النيابة بالقبض علي المتهمين، واتخاذ ما يلزم وإحالتهم للمحاكمة.

وشارك المكتب في اللجان التحضيرية والتنفيذية لتشكيل اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة المحافظ وإشراف نائبه "بلال حبش" وبحضور الجهات الشرطية و القضائية والنيابية والحكومية التنفيذية المختصة والمعنية بتقديم الخدمات اللازمة، فضلاُ عن القيام بتنفيذ خطة حملات الإرشاد الأسري داخل قرى "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، بهدف نشر رسائل التوعية الأسرية والإنجاب والتنشئة السليمة، علاوة على تعزيز التعاون بين الفرع ووحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن وجامعة بني سويف ومركز استضافة وتنمية المرأة نحو إرسال ومتابعه العديد من حالات الشاكيات ومتابعة مسئول مكتب الشكاوي للحالات النزيلة بالمركز، وفحص الشكاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها.

وتم تنفيذ لقاءات توعية بخدمات مكتب الشكاوي بالمجلس لعدد من (خريجي كلية خدمة اجتماعية-طلاب الجامعة- طالبات الخدمة العامة- الرائدات الريفيات-موظفات بعض الجهات الحكومية من : الصحة التربية والتعليم الشباب والرياضة) بهدف نشر الوعي القانوني والتعرف بدور المكتب والخدمات القانونية والنفسية التي يقدمها للسيدات داخل المحافظة ، بجانب تنفيذ مجموعة من التدريبات الحرفية وصناعة الجلود والهاند ميد وذلك داخل فرع المجلس القومي للمرأة لعدد ( 105) شاكية بهدف تدريب الشاكيات المعيلات وصاحبات الدخول الضعيفة لرفع وتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية من خلال إدراجهن بمشاريع بسيطة ومتوسطة لخلق وإيجاد دخل يساعدهن علي مواصله الحياة.

بالإضافة إلى المشاركة في غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي جرى عقدها في الثلث الأول من الشهر الجاري وعلى مدار 3أيام "10، 11، 12 ديسمبر " وذلك بعد إعداد الخطة اللازمة لنشر الوعي المطلوب بضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالصوت الانتخابي والتواصل مع عدد كبير من الشاكيات والمترددات علي مكتب الشكاوي وتوجيه وتأكيد دعوتهن للمشاركة في الانتخابات ، فضلاً عن توزيع أعداد من الرائدات الريفيات والقيادات الشابة علي لجان ومراكز الاقتراع والتصويت لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل المحافظة.