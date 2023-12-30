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حصاد الوزارات.. بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش الإثنين.. التفاصيل

السبت، 30 ديسمبر 2023 04:54 م
حصاد الوزارات.. بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش الإثنين.. التفاصيل وزارة العمل
إعداد ـ سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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