حصاد الوزارات.. بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش الإثنين.. التفاصيل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش الإثنين.. التفاصيلالسبت، 30 ديسمبر 2023 04:54 م
وزارة العمل
إعداد ـ سيد الخلفاوى
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