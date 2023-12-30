حصاد المرافق فى 2023 بالأقصر.. تحرير 39263 محضرا فى حملات حول مدن المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر ، عن نجاح رجال شرطة المرافق خلال العام الماضى 2023، بقيادة العديد من الحملات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، حيث تم تحرير أكثر من 39263 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات حول مدن الأقصر.

وأسفرت حملات شرطة المرافق على مدار العام عن تحرير 10315 محضر إشغال طريق، و3862 محضر نظافة عامة، و2614 محضر بائع متجول، و5347 محضر مضبوطات متنوعة، و17125 محضر إزالات إدارية، بناءاً على تكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة، وتحقيق الإنضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه خرجت حملات شرطة المرافق بالأقصر فى ضوء متابعة أعمال وجهود إدارة شرطة المرافق على مدار العام، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وذلك بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق.

وكان قد قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، على مدار اليومين الماضيين، حملة مكبرة بمدينة إسنا لمتابعة الإنضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات، وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، حيث نجحت الحملة فى تحرير 65 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك بناءاً على تكليفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الإنضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.