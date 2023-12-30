اليوم السابع
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جولة ليلية لمحافظ الغربية لتفقد محيط الكنائس بالمحلة استعدادا لعيد الميلاد

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:34 م
جولة ليلية لمحافظ الغربية لتفقد محيط الكنائس بالمحلة استعدادا لعيد الميلاد محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة ليلية بمدينة المحلة لتفقد محيط الكنائس لمتابعة الاستعداد لعيد الميلاد المجيد، حيث تفقد المحافظ محيط كنائس كنائس حي أول وثان المحلة (كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس والكنيسة الإنجيلية، كنيسة الشهيدة دميانة). 
 
وأكد رحمي خلال تفقده أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.
 
وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد المجيد.
 
وأضاف محافظ الغربية أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.
 
وأشار محافظ الغربية على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.
 
وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.
 






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