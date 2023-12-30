تنفيذ 276 مشروعا بتكلفة 2.5 مليار جنيه فى قطاع الموارد المائية والرى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا تطورا كبيرا فى مختلف القطاعات، سواء تعليم او صحة او طرق او تطوير عشوائيات وغيرها من القطاعات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى.

ومن بين تلك القطاعات قطاع الموارد المائية والرى، والذى شهد خلال السنوات من 2014الى 2023 تطورا كبيرا، مما اسهم فى زيادة الانتاجية، والحفاظ على المياه، وكذلك حل مشاكل المزارعين من خلال توفير مياه الرى، فى نهايات الترع والتى كانت تعد واحدة من ابرز مشاكل الزراعة بالمحافظة، لكن مع المشروعات القومية، تمكنت من حل تلك المشكلات وتوفير المياه طوال العام للمزارعين.

ابرز تلك المشروعات المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع والذى استهدف تنفيذ 89ترعة بطول 300كيلومتر، وهو اهم المشروعات للمزارعين والذى ساهم فى القضاء على مشاكل مياه الرى بالترع، والحفاظ على المزارعين من خلال القضاء على الحشائش على جانبى الترع، والتى كانت مأوى للحشرات الضارة والزواحف، وهذا ما أكده المزارعين، أن توافر المياه فى الترع بعد عملية التبطين ساهم فى تحسين الزراعة وتوفير مياه الرى، طوال العام وهذا كان غير موجود قبل مبادرة حياة كريمة التى اهتمت بالمزارع وغيرت الحياة من خلال توفير المياه فى نهاية الترع.

كما تمكنت مبادرة حياة كريمة خلال الفترة الماضية ايضا، من إنشاء 107بئر جوفى، بمشروع ال1.5مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، وهذا المشروع ساهم فى تحويل الارض الصفراء إلى مساحات خضراء، تستهدف انواع عديدة من الزراعات، سواء كانت الخضروات او الفاكهة او الزراعات السكرية، مثل محصول بنجر السكر والذى يحقق اعلى إنتاجية بين الزراعات، كما شجع الكثير من المستثمرين للاستثمار فى تلك المناطق، عندما شاهد الجميع تدخل الدولة بكل قوة فى تحويل تلك الاراضى الصحراوية الى اراضى خضراء صالحة للزراعة بعد توفير مياه الرى وتمهيد الطرق والتيسير على المزارعين.

ايضا قد شهدت الفترة الماضية فى مشروعات الموارد المائية والرى، إحلال وتجديد كبارى وأبار وتطوير مساقى الرى الرى وشبكات الصرف المغطى بمراكز المحافظة، الامر الذى كان له اثر كبير فى الزراعة وتيسير على المزارعين بمحافظة المنيا.

هذا وقد ساهم هذا التطوير فى الطفرة التى شهدت الزراعة بالمحافظة، حيث شهد قطاع الزراعة تنفيذ 29مشروعا، من ابرزها المزرعة النموذحية 20الف فدان، بمنطقة غرب غرب المنيا، للمحاصيل الزراعية والانتاج الحيوانى المتكامل، كما يجرى استصلاح 14.7الف فدان بمحافظة المنيا، ضمن المشروع القومى استصلاح 62الف فدان بمحافظتى المنيا وبنى سويف، هذا إلى جانب انه يجرى استصلاح 181الف فدان لمصنع القناه للسكر غرب مركز ملوى جنوب المنيا، بالأضافة لمنظومة كارت الفلاح من خلال التحول الرقمى.