تقاليع 2024.. فنادق الأقصر تقدم بابا نويل وشجرة الكريسماس بأطباق الأكلات للسياح

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من البهجة والفرحة بقدوم العام الجديد 2024، وتستعد الفنادق المختلفة والمراكب النيلية للاحتفال بليلة رأس السنة والكريسماس هذا العام، وسط حالة من الإقبال السياحى المميزة للأفواج القادمة من حول العالم للاحتفال فى المدينة الأكثر دفئاً في الشتاء.

وفي هذا الصدد قدمت عدد من الفنادق المختلفة حول الأقصر، أحدث تقاليع وموضة الأكلات بصورة بابا نويل على الحلويات وأشجار الكريسماس مصنوعة بأيادى مصرية في قلب مطابخ الفنادق، ومكتوب عليها عام جديد وميري كريسماس، وسط حالة من البهجة والسعادة بين السياح خلال الإستمتاع بتلك الأيام فى قلب الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه تعتبر الأقصر واحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية التي يتوافد عليها المحتفلين بتلك الليالي والعشاق للشتاء الدافئ لقضاء إجازتهم في المدينة الأقدم في العالم، حيث تضم الأقصر معالم أثرية وسياحية تجذب القلوب لسياح العالم والسياحة الداخلية فى الموسم الشتوى.

ويضيف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التجهيز لاحتفالات العام الجديد بخطط متميزة لتحقيق جذب سياحي متنوع عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه تم العمل فى نشر أشجار الكريسماس والزينة بالشوارع بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة، وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.



أطباق أكلات تحتفل بالعام الجديد فى الفنادق



بابا نويل وشجرة الكريسماس على أطباق الأكلات للسياح بالأقصر



تهنئة بالعام الجديد على أطباق الحلويات بالفنادق



رسومات بابا نويل وشجرة الكريسماس على أطباق الأكلات للسياح



شخصيات العام الجديد على أطباق الحلوى



صورة بابا نويل على أكلات السياح بالفنادق