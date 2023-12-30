اليوم السابع
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تعرف على طرق تجنبك تسرب الغاز من أنابيب البوتاجاز بالمنازل

السبت، 30 ديسمبر 2023 04:00 ص
تعرف على طرق تجنبك تسرب الغاز من أنابيب البوتاجاز بالمنازل حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت إدارة الحماية المدنية على اتخاذ  الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز أسطوانات البوتاجاز ومنها :
 
- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.
 
- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.
 
- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.
 
- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.
 
- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.
 
- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.
 
- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.
 
- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.
 
- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.
 
- يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن 
 






الحماية المدنية

اخبار الحوادث

اسطوانات الغاز

تسرب الغاز




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