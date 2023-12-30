اليوم السابع
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تطوير علوم الدين وجامعة تكنولوجية ومدينة طبية.. مشروعات جامعة القاهرة.. إنفوجراف

السبت، 30 ديسمبر 2023 03:49 م
تطوير علوم الدين وجامعة تكنولوجية ومدينة طبية.. مشروعات جامعة القاهرة.. إنفوجراف مشروعات جامعة القاهرة المستقبلية
كتب محخمد صبحى

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أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال احتفالية الجامعة بعيد العلم ال 18 خريطة مشروعات الجامعة المستقبلية والتى تتمثل فى عدد من المحاور وهى:-

1. إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين

2. مواصلة الجهود لتأسيس خطاب ديني جديد

3. رفع كفاءة المعامل بالجامعة كلها

4. إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية

5. كليات المستقبل الثلاثة: كلية الطاقة والطاقة المتجددة، كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجية وعلوم الفضاء في جامعة القاهرة الدولية.

6. إنشاء مدينة طبية

7. المشروع الكبير لتطوير قصر العيني

8. تطوير الفرنساوي

9. الانتهاء من الإسكان

10. إنشاء الجامعة الأهلية

11. الموافقة على البدء في 30 مشروعا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

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جامعة القاهرة

كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

مشروعات جامعة القاهرة



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