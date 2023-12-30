تضامن الأقصر تنظم دورة الرائدات الاجتماعيات على مشروع 2 كفاية بمكتبة مصر العامة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، تنظيم المديرية دورة تدريبية للرائدات الإجتماعيات على رسائل مشروع 2 كفاية فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث أقيمت الدورة بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وبحضور قيادات المديرية وفريق التدريب بمديرية التضامن الإجتماعي، وذلك تحت إشراف محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن التدريب يأتي في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب الرائدات الاجتماعيات، وإكسابهم المهارات التي تمكن من أداء دورهم فى رفع وعى السيدات فى الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، واستخدام الوسائل المناسبة من خلال عيادات 2 كفاية، والتى تعمل على الوسائل بالمجان وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلي الارتقاء بمستوى الأداء الفنى والإدارى وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية، حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات إحتفالية لتسليم مشروعات دعم وتمكين مستفيدي برنامج تكافل وكرامة إقتصادياً وإجتماعياً، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وبإشراف مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية التابعة للتضامن، وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، وبالشراكة مع البنك الدولى، وتم تنظيم الاحتفالية تحت شعار الانتقال من الاتكالية إلى الإستقلال المادي، وتنفيذاً لمشروع "إبدأ من جديد" والذي تنفذه المؤسسة في إطار تطبيق رؤية مصر بشأن تمكين مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر وإجراءات الشمول المالي، حيث يهدف المشروع الوصول لعدد (1800 أسرة بمحافظة الأقصر) من مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة، وبالتركيز على الفئة العمرية من 19 وحتى 55 سنة، حيث يتم تدريبهم فنياً ومهارياً على مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات.



تضامن الأقصر تنظم دورة الرائدات الإجتماعيات علي مشروع 2 كفاية



دورة الرائدات الإجتماعيات علي مشروع 2 كفاية بمكتبة مصر العامة