تجديد ندب الدكتور عمرو محمد إبراهيم مديرًا لمستشفى وادي النطرون

كتب محمد جاد

أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة قرارًا بتجديد انتداب الدكتور عمرو محمد إبراهيم، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى وادي النطرون التخصصي لمدة 6 أشهر قادمة تنتهى في 30 يونيه 2024 ، بعد انتهاء فترة انتدابه الأولي بذات المنصب والتى بدأت منتصف العام الجاري.

وشغل الدكتور عمرو محمد إبراهيم، منصب مدير عام مستشفي كفر شكر التخصصي بالقليوبية بالانتداب حتى نهاية مارس 2023، وعمل من قبلها مديًرا لوحدة القسطرة القلبية بمركز أورام دار السلام (هرمل سابًقا) وشغل منصب نائب المدير العام في المركز نفسه.

وحقق الدكتور عمرو إبراهيم، نجاحات كبيرة أثناء توليه المنصب السابق، أبرزها: نجاح أول عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم خبيث بالقولون لسيدة كانت تعانى حالة حرجة، ونجح الفريق الطبي بالمستشفي تحت إشرافه في انقاذ السيدة وإزالة الورم ونجاح العملية الأولى من نوعها بالمستشفي.

كما أجرى الدكتور عمرو إبراهيم، بمستشفى هرمل، مركز أورام دار السلام، الآلاف من حالات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية الناجحة، أثناء توليه إدارة وحدة القسطرة بالمركز، ولم تسجل الوحدة حالة فشل واحدة في العمليات التى أجراها بمشاركة الفريق الطبي بالوحدة.

جاء قرار الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بتجديد الثقة في ندب الدكتور عمرو إبراهيم، بعد تحقيق مستشفى وادي النطرون أعلى نسبة كفاءة طبية في التعامل مع الحالات الطارئة خاصة حوادث الطرق، والمرضى المترددين على المستشفى من الأماكن المجاورة، إلى جانب العديد من الخدمات الطبية التى يقدمها المستشفى بتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة العامة، نظرًا لأهمية المستشفى الكائن في مكان مهم على الطريق الصحراوي.