بل ريقك.. مشروبات مهمة بعد التمرين.. ترويك وتخلصك من الإجهاد

كتبت مروة محمود الياس

ممارسة تمريناتك اليومية الرياضية أفضل وأهم الممارسات اليومية التي يمكن أن تلتزم بها خلال حياتك، لا تجعل المهام اليومية ولا العوائق الحياتية تنسيك رياضتك اليومية هذا ما نصح به تقرير نشر في موقع هيلثي هيومن الطبى.

تابع التقرير أنه بعد أداء التمارين الرياضية اليومية سواء كانت عالية الجهد أو منخفضة الجهد، يشعر الشخص بالعطش نتيجة الفقد الشديد لسوائل الجسم من خلال العرق نتيجة الجهد المبذول الشديد في التمرينات الرياضية، والفترة التي تلي أداء التمرين من أهم الفترات التي تساعد جسمك على الالتئام، فضلاً عن أن العضلات تشتهي الترطيب الشديد والعناصر الغذائية الهامة بعد التمرينات لفقدها الشديد لها أثناء الرياضة.

ومن هنا لابد من الاهتمام ببعض السوائل الهامة والضرورية بعد أداء التمرينات الرياضية لأنها تحميك من التوترات العصبية أو التشنج العضلي أو آلام الأعصاب أو العظام الناتج عن أداء التمرين، فضلاً عن أنه تساعد على أي التئام أي مشكلات حدثت أثناء التمرين مثل الجهد العالي على عضلة معينة أو آلام في بعض مناطق الجسم وغيرها.

فيما ذكر تقرير نشر فى موقع Elo health أن هناك مشروبات بعينها تعزز من طاقة الجسم والتئامه بعد أداء التمرين ومن أهمها:

المياه المهمة والضرورية بعد أي جهد عالي خاصة خلال التمرينات وبعدها فمن المهم أن تشرب الكثير من الماء

تناول مشروب الكرز الحمضي الصحي الغني بالعناصر والفيتامينات والتعويضات الجيدة للسوائل التي فقدها جسمك أثناء التمرين

ماء جوز الهند من الخيارات الرائعة التي تعزز من تعويض السوائل وتعزيز عمل الأعصاب التي أجهدت أثناء التمرين

اللبن الحليب أحد أهم الخيارات التعويضية الهامة التي يمكن استفادة الجسم منها وارتواء وشعوره بالترطيب الشديد.

عصير البرتقال الطازج الفريش الذي لا يحتوي على أي نوع من السكريات من أهم الخيارات الصحية بعد التمرينات