بابا نويل يوزع هدايا على الأطفال والمواطنين بشوارع قنا احتفالا بالعام الجديد.. صور

قنا صابر سعيد

شهد عدد من شوارع مدينة قنا، تواجد لشخصية بابا نويل لتوزيع هدايا رأس السنة الميلادية على الأطفال والشوارع ورسم حالة من البهجة بين الأشخاص في الشوارع، وكذلك توزيع هدايا على المرضى بمستشفي قنا العام.

وقال جو الشهير ببلياتشو قنا، إن الهدف من المبادرة هو نشر السعادة بين الأطفال والأهالى في الشوارع احتفالا بالعام الميلادي الجديد، وهي عادة سنوية، حيث يتجول في عدد من الشوارع، ويقدم الهدايا وسط حالة من الفرح.

وأشار جو، إلي أنه ذهب لمستشفي قنا العام وقدم عددا من الهدايا للمرضى، حرصا على مشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد، متابعا" الفرحة كانت كبيرة للأطفال والأهالى في الشوارع".