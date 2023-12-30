انقلاب سيارة محملة بالخردة على طريق مصر الإسماعيلية دون إصابات.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

تعرضت سيارة نقل محملة بالخردة للانقلاب على طريق مصر الإسماعيلية بالكيلو 76 دون خسائر بشرية، وتم رفع السيارة من على الطريق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بالخردة بالكيلو 76 طريق مصر الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط المرور وسيارات الاسعاف والدفاع المدني والتدخل السريع إلى مكان الحادث.

وتمكنت الاجهزة الامنية والتنفيذية من رفع السيارة وحمولتها من الخردة على جانب الطريق دون توقف الطريق ودون خسائر بشرية.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.