اليوم السابع: وداعا «2023» عام التحديات

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 60 مليون مواطن تم فحصهم في مبادرة 100 مليون صحة عن فيروس سى.. تحديات التضخم والأسعار العالمية تضغط على تكلفة الغذاء والحكومة تتصدى للأزمة بالرقابة والمبادرات.. لا مريض بلا دواء

اقرأ أيضا..

وداعا 2023 عام التحديات.. 60 مليون مواطن تم فحصهم في مبادرة 100 مليون صحة عن فيروس سى.. 800 ألف فرصة عمل جديدة تستهدفها الحكومة في خطتها لعام 24/23 المقدمة لمجلس النواب.. 25% متوسط نسبة التخفيض على أسعار المواد الغذائية من زيت الطعام ولحوم طازجة.. 30 ألف عامل وأسرهم استفادوا من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة

"سفرة المصريين" فى حماية الدولة.. تحديات التضخم والأسعار العالمية تضغط على تكلفة الغذاء والحكومة تتصدى للأزمة بالرقابة والمبادرات



لا مريض بلا دواء.. توفير الأدوية للمبادرات الرئاسية رغم التحديات ومشروع قومى عملاق للرعايات وحضانات الأطفال

النيابة تتجاوز أسوار البيروقراطية.. تفعيل الرقمنة بداية التغلب على تحديات..2023 والنائب العام يوقع بروتوكولات لتطوير العمل وإتاحة 20 مركز خدمات متنقلا