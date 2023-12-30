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اليوم السابع: وداعا «2023» عام التحديات

السبت، 30 ديسمبر 2023 09:44 م
اليوم السابع: وداعا «2023» عام التحديات

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تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 60 مليون مواطن تم فحصهم في مبادرة 100 مليون صحة عن فيروس سى.. تحديات التضخم والأسعار العالمية تضغط على تكلفة الغذاء والحكومة تتصدى للأزمة بالرقابة والمبادرات.. لا مريض بلا دواء
 
 
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وداعا 2023 عام التحديات.. 60 مليون مواطن تم فحصهم في مبادرة 100 مليون صحة عن فيروس سى.. 800 ألف فرصة عمل جديدة تستهدفها الحكومة في خطتها لعام 24/23 المقدمة لمجلس النواب.. 25% متوسط نسبة التخفيض على أسعار المواد الغذائية من زيت الطعام ولحوم طازجة.. 30 ألف عامل وأسرهم استفادوا من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة

 

 
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اليوم السابع بلس

100 مليون صحة

فيروس سى

غلاء الأسعار

تكلفة الغذاء




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