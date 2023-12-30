النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات واختفاء التكدس من القاهرة والجيزة

تميزت حركة المرور صباح اليوم السبت، بالسيولة والانتظام، وشهدت ميادين وشوارع القاهرة والجيزة حالة من الهدوء واختفاء الكثافات المرورية أعلى الطرق، وشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتميز طريق إسكندرية الزراعي بالانتظام في حركة السير في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من مدينة بنها اتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، والاتجاه الآخر، وشهط طريق الكورنيش القادم من المؤسسة حتى ميدان عبد المنعم رياض والعكس انتظام حركة السيارات.