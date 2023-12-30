اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 04:50 م
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المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة سيدة تحت تهديد السلاح فى سوهاج

السبت، 30 ديسمبر 2023 03:24 م
المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة سيدة تحت تهديد السلاح فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بسرقة المجنى عليها "ا.ا.م" تحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها بأنها أثناء وجودها فى مسكنها تسلل إليها المتهم ليلا ووضع السكين على رقبتها وتمكن من سرقة خاتم ذهبى ومبلغ 4 آلاف جنيه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 






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