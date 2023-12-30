اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: بوتين يوجه بإرسال فريق طبى يقوده وزير الصحة إلى بيلجورود

السبت، 30 ديسمبر 2023 05:16 م
الكرملين: بوتين يوجه بإرسال فريق طبى يقوده وزير الصحة إلى بيلجورود ديمترى بيسكوف
أ ش أ

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 أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم /السبت/، أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه بإرسال فريق من وزارة الصحة بقيادة الوزير ميخائيل موراشكو إلى مدينة بيلجورود لدعم العائلات المتضررة.

وأضاف بيسكوف - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على الغارة الأوكرانية على الأحياء السكنية فى بيلجورود"، من ناحية تفاصيل الهجوم ونتائجه.


وتابع إن "الرئيس الروسى أمر بإرسال فريق من وزارة الصحة الروسية بقيادة الوزير ميخائيل موراشكو، ورجال الإنقاذ التابعين لوزارة الطوارئ إلى منطقة بيلجورود لمساعدة المتضررين".


وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا قصف بيلجورود بلغت 10 قتلى مدنيين بينهم طفل واحد، و45 مصابا بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى تضرر 40 منشأة مدنية على الأقل فى وسط المدينة.







ديمترى بيسكوف

روسيا

بيلجورود

أوكرانيا

موسكو




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