القاهرة الإخبارية: الجيش السوادنى يستهدف تمركزات الميليشيا قرب مصنع سكر سنار

محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن الجيش السوادني يستهدف تمركزات الميليشيا قرب مصنع سكر سنار.

وذكر مراسل القناة أن معظم مناطق الخرطوم تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وسط مناوشات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في وسط العاصمة الخرطوم.