الرى: حصر كل المنشآت القائمة على المجارى المائية لتقييم حالتها

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر كل المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام ترع - قناطر حجز - كبارى – سحارات - محطات رفع "وبلغت 47 ألف منشأ، وذلك بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لكل منشأ.

أضاف غانم، أن قطاع الخزانات انتهى من إعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً، مشيراً إلى أن الخطة تساهم في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.

أوضح غانم، أن مهام قطاع الخزانات تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، وإنشاء ملحقات هذه القناطر من أهوسة وكبارى وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائية الكبرى لـ 81 قنطرة وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة الى تحديث أنظمة تشغيل القناطر لتعمل كهربايئاً .

أضاف غانم أن مهندسى القطاع يقومون بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل في الوجه القبلى وملحقاتها من الأهوسة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى- قناطر أسيوط الجديدة".