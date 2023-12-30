البالون الطائر بالأقصر يحقق أعلى معدلاته بـ76 رحلة على متنها 2100 سائح.. صو

الأقصر – أحمد مرعى

قبل ليلة رأس السنة الجديدة 2024، شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تحقيق أعلى معدلات تحليق فى تاريخ إنشاء البالون، بتحليق 76 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 2100 سائح من حول العالم، وسط أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه كشف أحمد الطيب أحد رجال البالون غرب الأقصر، إنه حقق البالون اليوم أعلى معدلاته بتحليق 76 رحلة أقلت على متنها حوالى 2100 سائح من حول العالم، موضحاً إنه تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

وأوضح الطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.





اقبال-المواطنين-على-رحلات-البالون-الطائر







البالون-الطائر-بالأقصر-يحقق-أعلى-معدلاته



