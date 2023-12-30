الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية واستخراج رخص بالدقهلية

طالبت محافظة الدقهلية ، أصحاب المحلات التجارية العامة، بتوفيق أوضاعهم واستخراج رخص خاصة بأنشتطهم، وذلك بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للحصول على الرخصة، لتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون 154 سنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتجنب الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجاءت خطوات استخراج الرخص من خلال عدة خطوات جاءت كالآتي :

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة ترخيص الموافقة الصادر من وزارة العمل

- صورة عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل

- شهادة تصرفات عقارية

- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل

- صورة من جواز السفر حال كان طالب الترخيص أجنبيا

- توكيل رسمي حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه

- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل

- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

جدير بالذكر أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة وبالتنسيق مع المدن والمراكز حملات للتوعية لأصحاب المحلات التجارية العامة لتجنب المساءلة القانونية، وحث وتشجيع أصحاب المحال بمختلف أنواعها سواء كانت تجارية أو حرفية على تقنين أوضاعهم، بما يحقق المصلحة العامة، موضحة أن توفيق أوضاع المحال غير المرخصة واستخراج الرخصة، يكون خلال 90 يومًا، والرسوم تُدفع مرة واحدة.