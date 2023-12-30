الأسهم الذهبية.. 8 شركات ترتفع بنسبة 10% فى آخر أسبوع بشهر ديسمبر

كتب هانى الحوتى

ارتفعت 8 أسهم بالبورصة المصرية، خلال آخر أسبوع في شهر ديسمبر، بنسبة تفوق 10%، نتيجة تحسن الأداء المالي، ومضاربات المساهمين على هذه الشركات، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.19% ليصل إلى مستوى 14.820 جنيه.

2- حديد عز بنسبة 11.09% ليصل إلى مستوى 89.950 جنيه.

3- الخدمات الملاحية والتبرولية-ماريديف بنسبة 13.64% ليصل إلى مستوى 0.150 دولار.

4- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 14.29% ليصل إلى مستوى 2.560 جنيه.

5- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 15.24% ليصل إلى مستوى 3.630 جنيه.

6- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 16.70% ليصل إلى مستوى 48.490 جنيه.

7- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 29.91% ليصل إلى مستوى 2.910 جنيه.

8- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 44.19% ليصل إلى مستوى 0.447 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 71.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.117 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.5%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 344.2 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.462 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.