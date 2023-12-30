اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالعمرانية: سرقنا 9 تليفونات بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 3 عناصر إجرامية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة، تفيد قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة العمرانية بأسلوب المغافلة.

واضاف المتهمون خلال التحقيقات ، أنهم سرقوا 9 هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة" بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات "9هواتف محمولة " والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.