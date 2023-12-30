اعترافات لصوص الدراجات النارية بالشيخ زايد: نتبع أسلوب قطع الأسلاك فى السرقة

كتب سليم على

أدلى 4 عناصر إجرامية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية فى منطقة الشيخ زايد بأسلوب قطع الأسلاك.

واضاف اثنان خلال التحقيقات ، أنهم سرقوا قرابة ال11 دراجة بأسلوب قطع الأسلاك، وقاما ببيعها للاثنين الآخرين ، وبالضغط عليهما أرشدا عن المسروقات "11دراجة نارية".

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.