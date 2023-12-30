اعترافات خطيرة للمتهمين بسرقة حقائب من السيارات بالبساتين.. اعرف التفاصيل

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلين متهمين ب سرقة حقيبة من داخل سيارة فى منطقة البساتين، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات حيث قال المتهمين أنهما كونا تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة الحقائب الموجودة فى السيارات المركونه فى الشوارع، وأضاف المتهمين أنهما يراقبا السيارات المركونه فى الشوارع، والتأكد من خلوها من أصحابها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") واعترفا بارتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما، وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.