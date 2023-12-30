اعترافات خطيرة للمتهمين بسرقة حقائب من السيارات بالبساتين.. اعرف التفاصيل

أدلى عاطلين متهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة فى منطقة البساتين، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات حيث قال المتهمين أنهما كونا تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة الحقائب الموجودة فى السيارات المركونه فى الشوارع، وأضاف المتهمين أنهما يراقبا السيارات المركونه فى الشوارع، والتأكد من خلوها من أصحابها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") واعترفا بارتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما، وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
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