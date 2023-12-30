استمرار فاعليات حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عددا من الحملات للوصول إلي منازل المواطنين غير القادرين علي التوجه إلي مكاتب التأهيل من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تحت شعار "هنوصلك".

ونفذت المديرية خلال الفترة من 24 : 30 ديسمبر الجارى تنفيذ عدد 4 حملات للوصول إلي المواطنين غير القادرين للتوجة لمكتب التأهيل بقري مركز بلقاس بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تضمنت قري الترزي،بسنديلة،الزهراء،تل عميرة ومن المقرر التواجد بقرية مستعمرة الجزائر يوم الاثنين القادم الموافق 1 يناير 2024 ، وذلك بالشراكة مع الهلال الأحمر المصرى، حيث تم خلال المدة تقديم خدمات لعدد 241 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، واعفاؤهم ايضا من تحصيل الرسوم الخاصة بالتقييم الوظيفى.

ومن المقرر أن تتوالى الحملات تباعا في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وصناع الحياة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية، ومتابعة ليلي عبدالعزيز مدير إدارة التأهيل بمديرية تضامن الدقهلية.