إعلان الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية لموسم 1445هـ

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

هنأ اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الفائزين لهذا العام ب قرعة حج الجمعيات من أبناء المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لسهولة الانتهاء من أوراقهم لإتمام إجراءات الحج.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م من خلال القرعة الإلكترونية التي أجريت يوم الخميس الماضي عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين 23400 متقدم.

وأوضح دكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن نصيب محافظة الإسماعيلية هذا العام بلغ 45 حاج وحاجة، قاموا بالتقديم عبر بوابة الحج الموحدة يمثلون كافة الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.

مؤكدًا أن المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي قد تعاقدت هذا العام على خدمات المشاعر المقدسة مع الجهات السعودية، كما تم التعاقد على فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، كما تم التعاقد على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من حيث توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة إلى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك، أيضًا التعاقد على الخيام في عرفات وفي "مِنى"، حيث تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات.

وعقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، تبدأ الوزارة استلام الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدًا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "٣٠/ ٤ / ٢٠٢٤" وفيش جنائي مميكن موجَّه للحج وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا و10 صور شخصية حديثة وصورة الرقم القومي وأيضًا الشهادات الصحية المطلوبة.